Зеленский призвал Запад снизить возможности нефтяной отрасли России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников Киева ужесточать санкции и поспособствовать снижению мировых цен на нефть, чтобы снизить доходы России в этой отрасли. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Он утверждает, что российское военное производство держится на якобы «обходе санкций» и высоких ценах на нефть, которые нужно снизить. Зеленский также указал, что у Киева «недостаточно дальнобойных ракет и дронов».

«Мы благодарны всем партнерам, которые ужесточают санкции. Должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли. И мы и в дальнейшем будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК», — написал Зеленский.

До этого он заявлял, что нарушение третьими странами санкций против России должно расцениваться как соучастие в конфликте против Киева. Не должно остаться ни одного способа поставки в Россию критических компонентов для оборонного производства, заявил украинский лидер.

Ранее в США заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.