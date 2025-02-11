Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский ответил смехом на вопрос о роли Байдена в истории

Guardian: у Зеленского вызвал смех вопрос о роли Байдена в конфликте на Украине
close
Ukrainian Presidential Press Service

Президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся, когда журналист The Guardian спросил его о роли бывшего американского лидера Джо Байдена в истории.

Интервьюер спросил у Зеленского, войдет ли Байден в историю как человек, который помог спасти Украину, или как человек, который слишком медленно отреагировал на вызов президента РФ Владимира Путина.

Украинский лидер рассмеялся и сказал, что «сегодня трудно все это охарактеризовать, потому что мы не знаем всего, но позже узнаем».

Продолжая свой ответ, Зеленский критически оценил действия Байдена в начале специальной военной операции, но поблагодарил его за последующую помощь.

3 февраля агентство Reuters писало, что администрация Байдена в течение 2024 года задерживала поставки военной и финансовой помощи Украине, опасаясь рисков эскалации конфликта с Россией. По данным СМИ, к ноябрю Киеву было поставлено около половины общей суммы, обещанной США в 2024 году, а к началу декабря поступило лишь около 30% обещанных бронированных машин. В статье отмечается, что в последний год президентства Байдена решения по поставкам оружия Украине были приостановлены не только «месяцами задержек в Конгрессе», но и внутренними дебатами о рисках эскалации с Россией. Кроме того, в Вашингтоне возникли опасения по поводу того, «достаточен ли запас США».

Ранее Зеленский заявил о неспособности Европы компенсировать отсутствие поддержки США.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами