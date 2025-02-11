Зеленский заявил о неспособности Европы компенсировать отсутствие поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если президент США Дональд Трамп прекратит поддержку Украины, Европа не сможет заполнить этот пробел. Об этом сообщает The Guardian.

«Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и на это я всегда говорю нет», — сказал украинский президент в ходе интервью изданию в своей администрации в Киеве.

Зеленский добавил, что гарантии безопасности без США — это «не настоящие гарантии безопасности».

До этого агентство Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что новый глава Пентагона Пит Хегсет не будет объявлять о военной помощи Украине в ходе своей первой зарубежной поездки.

11 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что одобренные администрацией бывшего главы США Джо Байдена поставки военной помощи Украине все еще продолжают поступать в распоряжение Киева. По его словам, в ближайшее время нет необходимости «что-то менять». В материале агентства Reuters при этом отмечалось, что в последнее время официальные лица США заявляли о желании администрации Трампа вернуть миллиарды, потраченные Вашингтоном на поддержку Украины.

Ранее США поставили на паузу мирный план по Украине.