В Совфеде оценили намерение Зеленского обменять часть Курской области

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал «политической спекуляцией» планы Владимира Зеленского обменять часть Курской области, оккупированную ВСУ, на территории, которые занимают российские войска в рамках предстоящих мирных переговоров. Его слова приводит News.ru.

Парламентарий подчеркнул, что высказывание Зеленского выглядит «очень смешно и дешево». У него должна быть «элементарная совесть» и представление, о чем можно говорить всерьез, а что — запускать в качестве исторических шуток, подчеркнул сенатор. Зеленский осваивает навыки «политического спекулянта», сказал он.

«Вот из-за этого они в Курскую область и залезли, это же понятно, но это будет воспринято с горькой ухмылкой везде, включая Запад. А про Россию, что там говорить? Все это будет должным образом откомментировано, если это вообще нуждается в каких-то комментариях», — сказал Карасин.

До этого Зеленский заявил, что если президенту США Дональду Трампу удастся усадить Россию и Украину за стол переговоров, то Киев планирует предложить Москве «прямой обмен территориями».

Ранее Зеленский оценил прекращение финансирования Украины от USAID.