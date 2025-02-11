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В Совфеде оценили намерение Зеленского обменять часть Курской области

Сенатор Карасин раскритиковал желание Зеленского обменять часть Курской области
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал «политической спекуляцией» планы Владимира Зеленского обменять часть Курской области, оккупированную ВСУ, на территории, которые занимают российские войска в рамках предстоящих мирных переговоров. Его слова приводит News.ru.

Парламентарий подчеркнул, что высказывание Зеленского выглядит «очень смешно и дешево». У него должна быть «элементарная совесть» и представление, о чем можно говорить всерьез, а что — запускать в качестве исторических шуток, подчеркнул сенатор. Зеленский осваивает навыки «политического спекулянта», сказал он.

«Вот из-за этого они в Курскую область и залезли, это же понятно, но это будет воспринято с горькой ухмылкой везде, включая Запад. А про Россию, что там говорить? Все это будет должным образом откомментировано, если это вообще нуждается в каких-то комментариях», — сказал Карасин.

До этого Зеленский заявил, что если президенту США Дональду Трампу удастся усадить Россию и Украину за стол переговоров, то Киев планирует предложить Москве «прямой обмен территориями».

Ранее Зеленский оценил прекращение финансирования Украины от USAID.

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