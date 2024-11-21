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Во Франции оценили рукопожатие Лаврова и Макрона

МИД Франции: рукопожатие Лаврова и Макрона вызвало резонанс в СМИ

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Depositphotos

Рукопожатие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 вызвало большой резонанс в СМИ, заявил официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал LCI.

По его словам, рукопожатие стало темой многочисленных комментариев, однако регулярного диалога между государствами нет.

Лемуан добавил, что существующие контакты между Францией и Россией «хаотичные».

Накануне официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что желание Макрона пожать руку Лаврову на саммите G20 является проявлением «политики двух стульев».

Захарова также рассказала, что видела стремительный «нырок» Эммануэля Макрона лично, а на следующей день «человек французского происхождения» поинтересовался у нее, зачем глава государства это сделал.

19 ноября Лавров заявил, что Франция прямо вовлечена в украинский конфликт, поскольку обучает военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Ранее в Госдуме назвали поведение Макрона «политической проституцией».

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