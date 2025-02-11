В МИД России прокомментировали рассылку о митинге от имени Русского дома в Баку

В социальных сетях продолжается дезинформационная кампания против Представительства Россотрудничества – «Русского дома» в Баку. Об этом заявили в МИД России.

Таким образом в ведомстве отреагировали на рассылку, призывавшую принять участие в «митинге в поддержку Русского дома в Баку». В российском МИД заявили, что это фейк.

«Фейк рассчитан на эмоциональную реакцию массовой аудитории и слеплен по известным лекалам и методичкам. Речь идет о целенаправленной и хорошо спланированной провокации в стиле операции под чужим флагом», — сообщили в ведомстве.

Незадолго до этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что рассылка с призывами выходить на митинг в поддержку Русского дома в Баку, которая проводится от имени самого представительства, является провокацией.

6 февраля Азербайджан направил России ноту с требованием прекратить деятельность Русского дома в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и серьезные нарушения местного законодательства.

Ранее в Азербайджане рассказали об ожидании мер Москвы из-за закрытия Русского дома.