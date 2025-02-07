Азербайджан ждет действий России после закрытия Русского дома в Баку

Образование в России. Русский дом в Баку/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Азербайджан ожидает от России мер в связи с прекращением работы Русского дома в Баку. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Айхан Гаджизаде, его слова приводит ТАСС.

«Исходя из решения о прекращении деятельности Русского дома в Баку, от России ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что представительство Россотрудничества якобы совершило серьезные нарушения законодательства Азербайджана, а также не получило правильной регистрации в качестве юрлица.

6 февраля Азербайджан направил России ноту с требованием прекратить деятельность Русского дома в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и серьезные нарушения местного законодательства. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты и отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к азербайджанским властям с просьбой о содействии в регистрации, но безрезультатно.

В тот же день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова выполнить требования Баку, касающиеся регистрации Российского информационно-культурного центра (Русского дома) в азербайджанской столице.

Ранее в Россотрудничестве начали готовить иск против телеканала Baku.tv, обвинившего Русский дом в Азербайджане в шпионской деятельности.