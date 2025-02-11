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Глава Россотрудничества назвал «шизой» рассылку о митинге от имени Русского дома

Примаков назвал провокацией рассылку о митинге от имени Русского дома в Баку
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Рассылка с призывами выходить на митинг в поддержку Русского дома в Баку, которая проводится от имени самого представительства, является провокацией. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

«Какие-то чудики рассылают от имени Русского дома в Баку предложения выходить на митинг в поддержку собственно Русского дома. Мы никого на митинги никогда не звали и не зовем», — заявил он.

По словам Примакова, в сообщениях говорится о денежном вознаграждении за выход на митинг. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация является «невероятным накалом шизы» и «угаром».

6 февраля Азербайджан направил России ноту с требованием прекратить деятельность Русского дома в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и серьезные нарушения местного законодательства. Позже Примаков подтвердил получение ноты и отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к азербайджанским властям с просьбой о содействии в регистрации, но безрезультатно.

После этого стало известно, что в Баку начали демонтаж вывески со здания, где располагался Русский дом.

Ранее в МИД РФ высказались о ситуации вокруг Русского дома в Азербайджане.

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