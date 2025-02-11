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В Румынии назначили врио президента

Конституционный суд Румынии назначил главу сената Боложана врио президента
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Andrei Pungovschi/Getty Images

Конституционный суд Румынии назначил временно исполняющим обязанности президента страны главу сената Илие Боложана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Должность президента Румынии становится вакантной с 12 февраля 2025 года в связи с отставкой Клауса Вернера Йоханниса с поста президента Румынии», — сообщили в суде.

Там добавили, что по Конституции временно исполняющим обязанности президента Румынии становится председатель сената Илие Гаврил Боложан.

В понедельник, 10 февраля, Йоханнис объявил, что уйдет в отставку. Его полномочия истекли 21 декабря прошлого года на фоне отмены президентских выборов. Лидер оппозиционного «Альянса за объединение румын» Джордже Симион заявил, что решение президента уйти в отставку является его победой. Он добавил, что главе государства мог грозить импичмент от парламента в случае отказа уйти в отставку.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил критикующий поддержку Украины Кэлин Джорджеску. Вопреки всем прогнозам, независимый кандидат стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Однако второй тур так и не состоялся, 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов. Правительство назначило новые сроки повторного проведения президентских выборов — 4 и 18 мая.

Ранее в Румынии назвали отмену итогов выборов госпереворотом.

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