Оппозиция Румынии назвала отставку президента своей победой

Оппозиция Румынии считает, что решение президента страны Клауса Йоханниса уйти в отставку является ее победой, так как главе государства мог грозить импичмент от парламента. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил лидер оппозиционного «Альянса за объединение румын» Джордже Симион.

«Это победа! Теперь пришло время для второго тура», — написал политик.

Он также назвал Йоханниса «самым худшим президентом в истории Румынии». Симион отметил, что парламент добился бы отставки главы государства, если бы тот не покинул свой пост сам.

В понедельник Йоханнис объявил, что 12 февраля уйдет в отставку. Полномочия Йоханниса истекли 21 декабря прошлого года на фоне отмены президентских выборов.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джорджеску. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони. Избирательные участки должны были открыться 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента.

Правительство Румынии приняло решение Конституционного суда к сведению и назначило новые сроки повторного проведения президентских выборов 4 и 18 мая.

Ранее Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.