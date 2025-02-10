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Президент Румынии заявил о своей скорой отставке

Президент Румынии Йоханнис уйдет в отставку 12 февраля
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Vadim Ghirda/AP

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что 12 февраля уйдет в отставку. Об этом сообщает пресс-служба румынского лидера.

Во время брифинга Йоханнис напомнил, что через несколько дней парламент планировал проголосовать за его отстранение. По словам главы государства, в таком случае в Румынии начнется кризис.

«Чтобы уберечь Румынию и румынских граждан от этого кризиса, от этого ненужного и негативного развития событий, я ухожу в отставку с поста президента Румынии. Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля», — говорится в заявлении.

Полномочия Йоханниса в качестве президента истекли 21 декабря прошлого года на фоне отмены выборов. Он продолжает исполнять обязанности, пока не будет избран новый глава государства.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джорджеску. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони. Избирательные участки должны были открыться 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента.

Правительство Румынии приняло решение Конституционного суда к сведению и назначило новые сроки повторного проведения президентских выборов 4 и 18 мая.

Ранее Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.

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