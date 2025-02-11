В США заявили, что Пентагон не будет обещать новую военную помощь Украине

Новый глава Пентагона Пит Хегсет не будет объявлять о военной помощи Украине в ходе своей первой зарубежной поездки. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам источника агентства, в ходе поездки министр также не планирует проводить личные встречи с украинскими коллегами.

11 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что одобренные администрацией бывшего главы США Джо Байдена поставки военной помощи Украине все еще продолжают поступать в распоряжение Киева. По его словам, в ближайшее время нет необходимости «что-то менять». В материале агентства Reuters при этом отмечалось, что в последнее время официальные лица США заявляли о желании администрации Трампа вернуть миллиарды, потраченные Вашингтоном на поддержку Украины.

Келлог также говорил, что Трампу представят варианты по мирному урегулированию конфликта на Украине после встречи высших должностных лиц Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

Ранее США поставили на паузу мирный план по Украине.