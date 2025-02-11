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Три страны ввели санкции против российского сервиса под предлогом борьбы с хакерами

США, Британия и Австралия ввели санкции против сервиса Zservers
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Global Look Press

Великобритания, США и Австралия ввели санкции против сервиса Zservers, который якобы зарегистрирован в России. Об этом сообщается на сайте минфина США.

Согласно заявлению ведомства, санкции вводятся под предлогом борьбы с киберпреступностью. Рестрикции также коснутся российского поставщика услуг пуленепробиваемого хостинга (BPH) и двух граждан РФ, которые якобы выполняли функции операторов Zservers. По данным минфина США, они поддерживали атаки с использованием программного обеспечения для вымогания денег LockBit.

В январе США ввели новые санкции против российского энергетического сектора. Ограничения затронули «Газпромнефть», ее генерального директора Александра Дюкова, а также «Сургутнефтегаз» и сына совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова. Также США ввели санкции в отношении более 30 российских нефтесервисных компаний, в том числе «Технологии ОФС», управляющей бывшими активами Baker Hughes в России.

Ранее россиян призвали не ждать скорого снятия санкций США.

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