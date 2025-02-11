Профессор раскрыл, с чего начнется путь к миру на Украине

Профессор Малинен: путь к миру на Украине и в Европе начнется с капитуляции НАТО

Капитуляция НАТО позволит начать мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал финский политолог и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его мнению, путь к миру на Украине, равно как и в Европе, начнется с фактической капитуляции НАТО на территории республики. Профессор также призвал Финляндию начать убирать военные базы на границе с Россией.

До этого заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в переговорном процессе по Украине наметился прогресс, так как в Соединенных Штатах стали прорабатывать возможные пути к миру.

До этого стало известно, что президенту США Дональду Трампу представят варианты по мирному урегулированию конфликта на Украине после встречи высших должностных лиц Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

Ранее в России усомнились в существовании у Трампа мирного плана по Украине.