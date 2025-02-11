В России усомнились в существовании у Трампа мирного плана по Украине

Аналитик Коротченко: у Трампа нет плана по Украине, это политический популизм

У президента США Дональда Трампа нет плана по урегулированию конфликта на Украине, а Вашингтон занимается прощупыванием почвы и политическим популизмом. Об этом в беседе с News.ru заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» и военный эксперт Игорь Коротченко.

«Никакого мирного плана Трампа по Украине нет и не существует. Есть некие вбросы, есть некий зондаж, но в виде конкретики это не более чем политический популизм и болтовня со стороны Вашингтона», — считает Коротченко.

Эксперт предположил, что возможные подходы к урегулированию конфликта могут начать формироваться на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. На ней будут обсуждаться ключевые геополитические вопросы и стратегия Запада по конфликту на Украине, считает Коротченко.

До этого стало известно, что президенту США Дональду Трампу представят варианты по мирному урегулированию конфликта на Украине после встречи высших должностных лиц Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

Ранее глава МИД Литвы не поверил в мирный план Трампа.