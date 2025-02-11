Алиев одобрил соглашение о грузоперевозках с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрил соглашение с Россией, касающееся грузоперевозок. Соответствующая информация размещена на официальном сайте главы государства.

Соглашение между правительствами Азербайджана и России было подписано 21 декабря, и теперь Алиев его утвердил. Документ вступит в силу в ближайшее время. Цель соглашения — упрощение транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» между двумя странами.

11 февраля сообщалось, что представительство Россотрудничества (Русский дом) в Баку принимает меры по приостановке своей работы.

6 февраля Азербайджан направил России ноту с требованием прекратить деятельность Русского дома в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и серьезные нарушения местного законодательства. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты и отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к азербайджанским властям с просьбой о содействии в регистрации, но безрезультатно.

Ранее Азербайджан запретил въезд Николаю Валуеву.