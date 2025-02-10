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Азербайджан запретил въезд Валуеву

МИД: Азербайджан запретил въезд депутату Госдумы Николаю Валуеву
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State Duma Russia/Global Look Press

Азербайджан внес депутата Государственной думы России Николая Валуева в список персон нон грата и запретил ему въезд. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде, заявление опубликовано на сайте ведомства.

Валуеву запрещено пересекать границу Азербайджана из-за «оскорбительных заявлений и угроз», якобы высказанных им в адрес южнокавказского государства и его народа, уточнил Гаджизаде.

«Оскорбительные заявления и угрозы в адрес Азербайджана и нашего народа, допущенные... Николаем Валуевым, совершенно неприемлемы», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что это не первый случай включения депутатов Госдумы в список персон нон грата. Ранее этот список пополнили парламентарии Константин Затулин и Виталий Милонов.

В августе прошлого года Гаджизаде сообщил, что лица, которые выступили с негативным голосованием против азербайджанской делегации в ПАСЕ, попали в список запрещенных для въезда на территорию республики.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян назвал причину запрета въезда в страну для Маргариты Симонян и Арама Габрелянова.

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