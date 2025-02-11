«Успеют до лета»: украинскому конфликту предсказали заморозку в 2025 году

Если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры по Украине до лета, то в этом году конфликт могут заморозить, считает венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир. Киевские власти подпишут документ, который перед ними положат, так как Вашингтон начнет давить и угрожать отказом от финансирования, заявил он НСН.

Планируемые переговоры между РФ и США Штир назвал торгом, подчеркнув, что страны Европы на этот процесс практически не влияют.

«В конце Украина подпишет документ, который будет принят. Америка будет угрожать, говорить, что не делать, будет говорить, что деньги не даст... Это шанс на то, что Америка и Россия договорятся», — считает эксперт.

Вероятность заморозки конфликта высока, если серьезный разговор двух лидеров состоится до лета, считает специалист. В целом он скептически отнесся к происходящему, заявив, что для России это может обернуться «Минском-3», то есть не миром, а временным перемирием на неопределенное время.

Что касается помощи Киеву, то Трамп стремится переложить это на Европу, причем далеко не все «за» — Венгрия и Словакия активно поддерживают прекращение вливания средств в Украину, подчеркнул Штир. Поддерживает это также большая часть «молчаливых стран» и сами жители, понимающие, что, по сути, Трамп предлагает им все оплачивать самостоятельно.

«Но политическая элита пока открыто не может говорить об этом. В итоге будет влиять давление общества и поведение Трампа», — заключил эксперт.

Напомним, администрация Трампа пока приостановила подготовку мирного плана по Украине для дополнительных переговоров с союзниками по НАТО. В России пока не получили конкретных предложений, а Киев отказывается рассматривать предлагаемые варианты. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Европе ранее заявили, что ЕС должен принимать участие в мирных переговорах по Украине.