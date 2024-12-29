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В доме командира бригады ВСУ, в которой избивали военнослужащих, прошел обыск

На Украине провели обыск у командира бригады ВСУ, в которой распяли солдата
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ДБР

В доме командира 211-й понтонно-мостовой бригады Вооруженных сил Украины Олега Побережнюка, которого подозревают в издевательствах над солдатами, прошел обыск. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник.

«Вечером в субботу следователи государственного бюро расследований пришли с обыском по месту жительства», — отмечает издание.

Побережнюку инкриминируют «бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения», говорится в материале.

26 декабря украинское издание «Страна.ua» писало, что командира взвода 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Владислава Пастухова заподозрили в пытках подчиненных. По данным следователей, в феврале текущего года в Днепропетровской области Пастухов избил солдата за то, что тот был пьян. После этого офицер заставил других подчиненных раздеть военнослужащего, а затем продолжил наносить удары по его телу.

Через месяц ситуация повторилась в Авдеевке с тем же солдатом. В этот раз Пастухов не только избил мужчину, но также приказал «распять» его на конструкции в форме креста, к которой военного привязали на четыре часа.

Ранее Зеленского обвинили в сокрытии информации о пытках в ВСУ.

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