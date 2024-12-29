В доме командира бригады ВСУ, в которой избивали военнослужащих, прошел обыск

В доме командира 211-й понтонно-мостовой бригады Вооруженных сил Украины Олега Побережнюка, которого подозревают в издевательствах над солдатами, прошел обыск. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник.
«Вечером в субботу следователи государственного бюро расследований пришли с обыском по месту жительства», — отмечает издание.
Побережнюку инкриминируют «бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения», говорится в материале.
26 декабря украинское издание «Страна.ua» писало, что командира взвода 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Владислава Пастухова заподозрили в пытках подчиненных. По данным следователей, в феврале текущего года в Днепропетровской области Пастухов избил солдата за то, что тот был пьян. После этого офицер заставил других подчиненных раздеть военнослужащего, а затем продолжил наносить удары по его телу.
Через месяц ситуация повторилась в Авдеевке с тем же солдатом. В этот раз Пастухов не только избил мужчину, но также приказал «распять» его на конструкции в форме креста, к которой военного привязали на четыре часа.
Ранее Зеленского обвинили в сокрытии информации о пытках в ВСУ.