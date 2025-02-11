Предприятия автокомпаний в Калужской области перешли к российским инвесторам

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что все предприятия иностранных автопроизводителей, которые раньше работали в регионе, теперь принадлежат российским инвесторам. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда остановился автомобильный кластер, а это 30 взаимосвязанных предприятий, это 10 тысяч человек рабочего персонала, Volkswagen, Peugeot-Citroën и Volvo, три гранда, мы не опустили руки. Вместе с правительством, вместе с Минпромторгом искали партнеров», — сказал Шапша в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы Калужской области, сейчас эти предприятия находятся в собственности российских инвесторов, и, начиная с середины прошлого года, все они работают. Шапша уточнил, что по результатам 2024 года в регионе были выпущены 13 тысяч автомобилей.

В середине января аналитики «Авто.ру» рассказали «Газете.Ru», что в 2024 году средний ценник на автомобили почти не изменился. Так, в декабре прайс составил 3,72 млн рублей, что на 0,3% выше, чем в январе.

По данным «Авто.ру», среди моделей, которые официально продаются в России, наиболее сильно подешевели Москвич 3 (-17,3%; 1,82 млн рублей), Chery Arrizo 8 (-15%; 2,96 млн рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-14%; 3,79 млн рублей). Тем временем подорожали на 11% Changan CS35Plus (2,6 млн рублей) и Lada Vesta (1,83 млн рублей).

Ранее «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» поддержали проверки Генпрокуратурой китайских автокомпаний.