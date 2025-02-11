Лукашенко оценил влияние Трампа на международные структуры

Американский лидер Дональд Трамп «солидно встряхнул» некоторые международные структуры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с белорусским постпредом в ООН Валентином Рыбаковым, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Надо отдать должное — Дональд солидно встряхнул некоторые международные структуры», — сказал Лукашенко.

Он попросил Рыбакова пояснить, как это отозвалось в ООН.

В конце ноября Лукашенко заявил, что в мировых медиа уделяют много внимания заявлениям и действиям Трампа, которые рассчитаны на публику. Он назвал главу Белого дома «классным шоуменом, артистом и бизнесменом». По мнению белорусского лидера, президенту США необходимо задуматься о том, как его оценят по ту сторону экрана.

21 января Лукашенко заявил, что готов поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот докажет, что может урегулировать конфликты. Он добавил, что Трампу следует думать не только о том, чтобы «осчастливить» одних лишь американцев.

Ранее Лукашенко раскритиковал высказывания Трампа о Байдене.