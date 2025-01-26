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Лукашенко призвал «классного артиста» Трампа задуматься над своими действиями

Лукашенко назвал президента США Трампа классным шоуменом
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Leah Millis/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента США Дональда Трампа «классным шоуменом, артистом и бизнесменом». Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению главы Белоруссии, Трамп умеет и не стесняется все это делать. Лукашенко считает, что президенту США необходимо задуматься о том, как его оценят по ту сторону экрана.

Президент Белоруссии добавил, что в мировых медиа уделяют много внимания заявлениям и действиям Трампа. Они рассчитаны на публику, которой это «заходит», заключил белорусский лидер.

До этого Лукашенко заявил, что он не планирует решать глобальных вопросов с действующей администрацией Соединенных Штатов во главе с Дональдом Трампом. По его словам, Минск «знает свое место».

21 января Лукашенко заявлял, что готов поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот докажет, что может урегулировать конфликты. Он также отметил, что Трампу следует думать не только о том, чтобы «осчастливить» одних лишь американцев, и напомнил, что США в последнее время себя «очень плохо ведут».

Ранее Лукашенко раскритиковал высказывания Трампа о Байдене.

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