Лукашенко раскритиковал Трампа из-за слов о Байдене и Харрис

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал слова президента США Дональда Трампа о его предшественнике Джо Байдене. О своих впечатлениях от инаугурации республиканца белорусский лидер рассказал работникам Минского автомобильного завода, передает БелТА.

По словам Лукашенко, он никогда не был в восторге от 46-го президента США Джо Байдена, однако на мероприятии в честь инаугурации нового главы государства Байден «как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп».

«Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис... Надо отдать должное. Не надо их уничтожать», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что перестал слушать, когда Трамп «начал поносить этого Байдена, Харрис и прочих». Лукашенко подчеркнул, что так поступать нельзя, «нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя».

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть США свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее в России призвали расследовать пропаганду США, «сломавшую жизнь» людям.