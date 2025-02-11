Украина запросила у Японии грант на восстановление

Украина рассчитывает получить от Японии грант в размере $58 млн на восстановление инфраструктуры. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram-канале.

«Украина получит грант от Японии в размере 8,8 миллиарда японских йен, или около 58 миллионов долларов. Сегодня утвердили соответствующий проект соглашения между нашими правительствами. Это будут средства японского агентства международного сотрудничества (JICA) на финансирование проектов восстановления», — пишет Шмыгаль.

24 декабря на Украине Шмыгаль сообщал, что Япония и Великобритания выделили стране $1 млрд, который направят на укрепление экономики и покрытие расходов в социальной и гуманитарной сферах.

Глава японского военного ведомства Гэн Накатани в начале февраля заявил, что Токио передаст Украине новую партию вездеходов и небольших грузовиков, используемых Силами самообороны Японии.

Ранее Япония выразила обеспокоенность поставками американских противопехотных мин Украине.