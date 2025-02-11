Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол Украины в США поблагодарила дочь Кита Келлога за поддержку Киева

Посол в США Маркарова поблагодарила дочь Кита Келлога за помощь Украине
close
Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, действительно помогает республике и выразила ей благодарность. Публикация появилась на ее странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Маркарова отметила роль Моббc, которая «делает невероятную работу» по вопросу поддержки Украины, а также находится в постоянном контакте с «семьями павших американских героев, добровольно защищавших свободу на Украине».

Она также поблагодарила ее фонд R.T. Weatherman Foundation за работу по помощи Киеву.

Накануне газета Washington Post писала, что Меган Моббс возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который поставляет помощь Украине. По данным источника, фонд занимается поставками Киеву помощи через границу с Румынией.

До этого Кит Келлог заявил, что одобренные администрацией бывшего президента США Джо Байдена поставки военной помощи Украине все еще продолжают поступать в распоряжение Киева, в ближайшее время нет необходимости «что-то менять»

Ранее глава МИД Литвы не поверил в мирный план Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами