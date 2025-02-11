Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, действительно помогает республике и выразила ей благодарность. Публикация появилась на ее странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Маркарова отметила роль Моббc, которая «делает невероятную работу» по вопросу поддержки Украины, а также находится в постоянном контакте с «семьями павших американских героев, добровольно защищавших свободу на Украине».

Она также поблагодарила ее фонд R.T. Weatherman Foundation за работу по помощи Киеву.

Накануне газета Washington Post писала, что Меган Моббс возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который поставляет помощь Украине. По данным источника, фонд занимается поставками Киеву помощи через границу с Румынией.

До этого Кит Келлог заявил, что одобренные администрацией бывшего президента США Джо Байдена поставки военной помощи Украине все еще продолжают поступать в распоряжение Киева, в ближайшее время нет необходимости «что-то менять»

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