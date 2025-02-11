Глава МИД Литвы не поверил в мирный план Трампа

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что большая часть информации о якобы мирном плане президента США Дональда Трампа по Украине является безосновательной. Его слова приводит LRT.

Будрис утверждает, что «около 70% информации в открытом доступе относительно якобы фрагментов или намерений плана с обеих сторон безосновательны». По его словам, таким образом проходит «тестирование» тех или иных гипотез.

Он отметил, что у него сложилось впечатление, что »администрация США не будет тем, кто выйдет и скажет: «Вот, прочтите план, и теперь мы идем на переговоры с этим планом».

«Переговоры так не работают, вы должны держать карты в рукаве, переговорные позиции должны быть четко сформулированы», – сказал Будрис.

До этого стало известно, что президенту США Дональду Трампу представят варианты по мирному урегулированию конфликта на Украине после встречи высших должностных лиц Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

Ранее в Госдуме заявили о наметившемся прогрессе по урегулированию на Украине.