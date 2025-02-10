Дочь спецпосланника Трампа занимается поставками помощи Украине

Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который поставляет помощь Украине. Об этом пишет Washington Post.

«Дочь Келлога — Меган Моббс, глава R.T. Weatherman Foundation... (Фонд) работал на Украине с начала войны», — говорится в материале.

По данным источника, фонд занимается поставками на Украину помощи через границу с Румынией.

8 февраля Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Ключевой темой обсуждения стала ситуация на Украине. По словам президента США, у него есть «конкретный план». Незадолго до этого американский лидер сообщал, что назначил Кита Келлога на должность спецпосланника США по Украине.

Портал Semafor отмечает, что в свою очередь Келлог заявил американским союзникам, что готовит варианты прекращения конфликта, чтобы представить их американскому президенту Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа встретится с представителями стран НАТО во вопросу Украины.