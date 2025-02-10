Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дочь спецпосланника Трампа занимается поставками помощи Украине

WP: дочь спецпосланника Трампа занимается поставками помощи на Украину
close
Sarah Silbiger/Global Look Press

Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который поставляет помощь Украине. Об этом пишет Washington Post.

«Дочь Келлога — Меган Моббс, глава R.T. Weatherman Foundation... (Фонд) работал на Украине с начала войны», — говорится в материале.

По данным источника, фонд занимается поставками на Украину помощи через границу с Румынией.

8 февраля Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Ключевой темой обсуждения стала ситуация на Украине. По словам президента США, у него есть «конкретный план». Незадолго до этого американский лидер сообщал, что назначил Кита Келлога на должность спецпосланника США по Украине.

Портал Semafor отмечает, что в свою очередь Келлог заявил американским союзникам, что готовит варианты прекращения конфликта, чтобы представить их американскому президенту Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа встретится с представителями стран НАТО во вопросу Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами