Дипломат РФ рассказал, как Россия будет противостоять НАТО на Балтике

Россия сделает все возможное по закону, чтобы защитить свои интересы на Балтике. Так прокомментировал ТАСС решение стран НАТО запустить патрулирование моря с использованием фрегатов и морской авиации посол РФ в Дании Владимир Барбин.

Он отметил, что у оппонентов России не должно возникать иллюзий по этому поводу.

«Это является попыткой превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО, ограничить свободу судоходства, поставить под жесткий контроль НАТО соблюдение введенных Западом против нашей страны санкций», — заявил дипломат.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

14 января в Хельсинки состоялся саммит стран – членов НАТО Балтийского региона с участием генерального секретаря организации Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам мероприятия указано, что альянс начинает миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). Решение было принято после нескольких повреждений подводных кабелей, проходящих по дну моря. О том, зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Карлсон выступил за прекращение существования НАТО.