Иностранные граждане, которые хотят служить по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ), будут проходить проверку на полиграфе. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Теперь иностранцы и лица без гражданства, которые хотят служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбы транспорта, будут проходить проверку на полиграфе», — заявил он.

По словам депутата, полномочия на подобные проверки были переданы центру рекрутинга иностранцев. Прохождение полиграфа станет специальной частью перед принятием на службу.

До этого российский посол в Пятой республике Алексей Мешков заявил, что Франция игнорирует запрос посольства РФ запретить Украине вербовать наемников среди французских граждан для службы в ВСУ. По его словам, вербовка наемников для подразделений украинской армии ведется на официальном сайте украинского посольства в Париже.

7 февраля посольство Украины удалило объявление о поиске наемников в Аргентине после того, как в МИД южноамериканской страны обратилось посольство России.

Ранее наемник ВСУ признал превосходство российских войск в сфере применения дронов.