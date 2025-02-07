Наемник ВСУ признал превосходство российских войск в сфере применения дронов

BI: РФ доминирует над Украиной в сфере применения оптоволоконных FPV-дронов

Вооруженные силы РФ доминируют над украинскими войсками в сфере использования FPV-дронов, управление которыми осуществляется по оптоволоконным проводам. Об этом заявил боец так называемого «Иностранного легиона» в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Джордж, пишет издание Business Insider (BI).

По словам наемника, Москва заметно обогнала Киев в производстве соответствующих беспилотников.

«Та сторона, которая быстрее адаптируется и учится трансформировать свой потенциал, та сторона становится доминирующей. Россияне доминируют», — подчеркнул мужчина.

Он выразил уверенность, что сейчас никто не сможет оспорить этот факт.

7 февраля газета mk.ru сообщила о новой тактике ВС РФ, направленной на выматывание украинских сил противовоздушной обороны (ПВО). Журналисты выяснили, что российские военные начали активно использовать «обманки» в виде воздушных шаров и зондов.

В материале уточняется, что обычно подобные объекты появляются в небе над регионами Украины одновременно с реальными атаками с применением дронов. При этом они оснащены уголковыми отражателями, поэтому средства ПВО воспринимают зонды как истинные цели и пропускают беспилотники.

Ранее в ВСУ заявили о значительном усовершенствовании российских средств ПВО.