В Аргентине исчезли украинские объявления по поиску наемников после того, как российское диппредставительство обратилось в местный МИД. Об этом РИА Новости сообщил российский посол Дмитрий Феоктистов.

«Хотя официальной реакции не последовало, объявление с интернет-страницы украинского диппредставительства исчезло», — заявил Феоктистов.

Российский дипломат отметил, что после того, как украинское посольство в южноамериканской республике стало искать кандидатов в наемники для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), посольство России направило в МИД Аргентины ноту. В документе российские дипломаты отметили, что действия их украинских коллег грубо нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

В августе 2024 года украинское посольство в Гааге заподозрили в поисках наемников, о чем сообщил глава дипломатической миссии РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Ранее американский профессор признал участие граждан США в боевых действиях на стороне Украины.