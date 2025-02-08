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Посол в Париже заявил об игнорировании просьб запретить вербовать наемников в ВСУ

Посол РФ: Франция игнорирует запрос запретить Украине вербовать наемников в ВСУ
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Shutterstock

Франция игнорирует запрос российского посольства запретить Украине вербовать наемников среди французских граждан для службы в Вооруженных силах Украины. Об этом РИА Новости сообщил российский посол в Пятой республике Алексей Мешков.

«Мы обратились по этому вопросу во французский МИД. При том что действительно во всех странах наемничество запрещено, тем более когда иностранное государство через свои официальные представительства ведет вербовку наемников - это вообще скандальная ситуация. Но никаких ответов от французской стороны мы не получили», — заявил Мешков.

Вербовка наемников для подразделений ВСУ ведется на официальном сайте украинского посольства в Париже.

До этого посольство Украины удалило объявление о поиске наемников в Аргентине после того, как в МИД южноамериканской страны обратилось посольство России.

В августе 2024 года украинское посольство в Гааге заподозрили в поисках наемников, о чем сообщил глава дипломатической миссии РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Ранее американский профессор признал участие граждан США в боевых действиях на стороне Украины.

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