Расходы на ужесточение мобилизации на Украине, в частности, на поддержку призванных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, лягут на страны Евросоюза, поскольку у Киева нет средств на поддержку этой категории населения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Скорее всего, счет будет выставлен западным партнерам, а именно европейцам, поскольку (президент США Дональд. – прим. ред.) Трамп пытается сейчас все эти расходы перекладывать на европейцев», — подчеркнул он.

По словам бывшего украинского депутата, на мобилизацию молодых украинцев в возрасте 18–25 лет потребуются немалые расходы, поскольку власти обещали этой категории граждан социальную поддержку: контракт и поддержку по ипотекам.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Зеленский «закладывает бомбу» под боеспособность ВСУ при попытке заманить в армию 18-летних.

Дубинский подчеркнул, что такой шаг «создаст жесткий конфликт между теми, кого уже мобилизовали, и новыми контрактниками», поскольку «одни воюют за копейки без всяких льгот, а другим платят миллион и раздают бонусы».

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине гражданам 18-25 лет предложат особый контракт, за год службы в ВСУ они смогут заработать миллион гривен (около $24 тыс.). По его словам, украинские солдаты от 18 до 25 лет смогут «после этого года на войне» поступить в выбранный ими вуз без экзаменов. Обучение для них будет бесплатным, за него будет платить государство, уточнил политик. Он отметил, что таким военнослужащим также предоставят специальные условия по ипотеке.

Ранее в ВСУ призвали отправить воевать 15-летних украинцев.