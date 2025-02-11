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На Украине заявили о прекращении сотрудничества с Белоруссией в области связи

Украина вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области связи
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РИА Новости

Правительство Украины приняло решение выйти из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области связи. Об этом сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Представитель правительства уточнил, что речь идет о соглашении «О принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области связи». Оно было подписано 17 декабря 1992 года в Киеве.

26 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживает определенные контакты с Киевом. С кем именно из украинской элиты поддерживаются контакты, белорусский лидер не уточнил.

4 февраля руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что власти Украины способны пойти на самые циничные и безрассудные шаги в отношении Белоруссии. Дипломат отметил, что Москва внимательно следит за высказываниями украинских властей и активностью армии республики в приграничной зоне и знает о провокациях.

Ранее на Украине назвали Белоруссию источником угрозы.

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