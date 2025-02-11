На Украине назвали Белоруссию источником угрозы

Украина начала наращивать оборонительные возможности на границе с Белоруссией

Украина приступила к наращиванию оборонительных возможностей на границе с Белоруссией. Об этом заявил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Это направление для нас остается источником угрозы. Это направление является приоритетным для наращивания оборонительных возможностей, в том числе создавая инженерные укрепления. В приграничных областях обустраиваются и расширяются линии фортификационных укреплений», — сказал представитель службы.

Демченко добавил, что работы будут проводиться по всей протяженности границы с Белоруссией. По его словам, в настоящее время на ней не наблюдается перемещения техники и личного состава.

4 февраля руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что власти Украины способны пойти на самые циничные и безрассудные шаги в отношении Белоруссии. Дипломат отметил, что Москва внимательно следит за высказываниями украинских властей и активностью армии республики в приграничной зоне и знает о провокациях.

Ранее в Раде сообщили о протестах на границе Украины и Белоруссии.