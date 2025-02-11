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«Морская война»: историк флота о крушении танкера Koala в Усть-Луге

Историк Жаворонков допустил, что причиной крушения танкера Koala стала диверсия
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Telegram-канал «Александр ДроZденко»

Историк флота Дмитрий Жаворонков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал аварию с танкером Koala в Усть-Луге Ленинградской области. Он отметил, что в причинах инцидента должна разобраться специальная комиссия, однако вариант с диверсией исключать не стоит.

Эксперт обратил внимание, что российские суда слишком часто стали выходить из строя. Достаточно вспомнить взрыв на сухогрузе Ursa Major. Противники Москвы, по его словам, крайне заинтересованы в том, чтобы вывести флот РФ из строя.

«Если против нас идет война, то надо отвечать. Отсутствие ответа, асимметричного или какого-то иного, приведет только к еще более наглым действиям наших врагов. Нам объявлена морская война», — считает историк.

Речь идет о судне, которое ходит под флагом Антигуа и Барбуды. По информации СМИ, в ночь на 9 февраля корабль находился у третьего причала в порту в Усть-Луге.

Около 2:00 мск специалисты погрузили на борт порядка 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. Но позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва, и его стало затапливать водой.

Как сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на следователей, затонувшее судно могло быть заминировано.

Всего на борту находились 24 человека. В их числе 12 граждан Индонезии, восемь граждан Грузии и четыре гражданина РФ. По данным «Росморречфлота», в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что европейские страны готовят меры против российского «теневого флота».

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