В результате взрыва на танкере с мазутом в Ленинградской области никто не пострадал

В Ленобласти никто не пострадал в аварии с танкером

В результате взрыва на танкере с мазутом Koala, севшим на мель в Ленинградской области, пострадавших нет. Об этом сообщает «Росморречфлот» в официальном Telegram-канале.

«Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал. Вокруг танкера установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна»‎, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что на данный момент судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет.

Танкер Koala ходит под флагом Антигуа и Барбуды. Около 2:00 мск специалисты погрузили на борт порядка 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. Но позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва, и его стало затапливать водой.

Telegram-канал Baza сообщал, что экипажу удалось выбраться на берег. Всего на борту находились 24 человека. В их числе 12 граждан Индонезии, восемь граждан Грузии и четыре гражданина РФ.

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что судно кормой село на мель. Предварительно, утечки нефтепродуктов зафиксировано не было. Тем не менее в целях предосторожности сотрудники МЧС РФ установили вокруг корабля боновые (плавучие) ограждения, которые ограничивают распространение каких-либо веществ по поверхности воды.

Ранее в Сахалинской области из-за севшего на мель сухогруза ввели режим чрезвычайной ситуации.