Премьер Польши рассказал о проблеме Макрона с рукопожатиями

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратил внимание на трудности президента Франции Эммануэля Макрона с рукопожатиями с людьми по имени Дональд. Он на своей странице в соцсети X проиллюстрировал это комментарием к видео с их недавней встречи в Варшаве.

«У рукопожатий с Дональдами обычно возникают определенные сложности», — написал Туск, сопровождая публикацию видеозаписи, на которой он крепко жмет руку Макрону.

Туск 12 декабря заявил Макрону, что армия Польши не войдет на Украину даже после прекращения огня.

7 декабря Макрон встречался в Париже с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, где американский лидер «доминирующим» образом пожал руку президенту Франции. Пользователи соцсети X упомянули, что встреча Трампа и Макрона стала первой с 2017 года, тогда он пожимал руку французскому коллеге в течение 29 секунд. Сам Трамп заявил, что рукопожатие с Макроном было просто крепким.

Ранее Макрон призвал к сотрудничеству с США ради мира на Украине.