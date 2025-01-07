Макрону и Стармеру предсказали потерю власти из-за рукопожатий с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут готовиться к завершению политической карьеры после личных встреч с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в своем аккаунте на платформе X написала журналистка с Украины Диана Панченко.

Один из пользователей социальной сети выложил пост с вопросом о том, кто из западных политиков рискует лишиться власти в скором времени. Автор публикации предложил на выбор два варианта — Макрона и Стармера.

«Зеленский пожал руки обоим», — прокомментировала Панченко, намекая на распространившийся в интернете мем о «проклятии» украинского лидера.

В последнее время в социальных сетях широко распространился шуточный коллаж из фотографий, сделанных во время встреч Зеленского с разными западными политиками. Среди них — проигравшая на выборах вице-президент США Камала Харрис, экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин и другие.

При этом снимки с политиками, чья карьера завершилась вскоре после личных бесед с украинским лидером, перечеркнуты красным крестом. Таким образом авторы коллажа намекнули, что на Зеленском лежит «проклятие».

Ранее украинский лидер обсудил со Стармером договор о «столетнем партнерстве».