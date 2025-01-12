В США заговорили о разделе Украины по немецкому сценарию

Раздел Германии после Второй мировой войны — это лучший исторический пример для Украины. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью YouTube-каналу The Cipher Brief.

«В конституции ФРГ всегда подразумевалось стремление к объединению всех немецких земель, в то же время все были согласны с тем, что это не будет сделано военным путем», — отметил политик.

По словам Волкера, Киев должен занять такую же позицию относительно новых регионов России. Украине следует дать обещание отказаться от военного решения конфликта, не признавая потерю территорий формально.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил, что на Западе раздумывают о разделе Украины на две части из-за продолжающегося вооруженного конфликта. Эксперт условно назвал эти две части «прозападной» и «пророссийской». По мнению политолога, судьба этого предполагаемого раздела зависит от того, позволит ли РФ осуществиться этим планам Запада.

Ранее стало известно, когда могут провести выборы президента на Украине.