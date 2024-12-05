Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы главы государства состоятся сразу после урегулирования конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью The Telegraph.

»Зеленский сказал, что сразу после мира мы будем готовы незамедлительно начать правильные демократические выборы в нашей стране», — заявил политик.

При этом Ермак не стал раскрывать, планирует ли Зеленский принимать участие в выборах.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в текущем году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

До этого британский журнал Spectator писал, что «необычная история» Зеленского как лидера Украины достигла своей последней главы. Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны, считает издание.

Ранее на Украине сравнили Зеленского с Гитлером.