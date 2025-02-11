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Песков прокомментировал тему контактов России с новой администрацией США

Песков: по теме контактов РФ с новой администрацией США добавить нечего
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Павел Бедняков/РИА Новости

В Кремле нечего добавить по теме контактов России с новой администрацией США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Как уже говорили, по этой теме пока нам добавить нечего», — заявил он.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что многие делегации стран Запада в Организации Объединенных Наций сами ограничили неформальные контакты с дипломатами из России. Он подчеркнул, что российские дипломаты готовы работать с любыми коллегами из США и никогда не уходили от контактов с ними.

В конце января президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения переживают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог.

Ранее в МИД РФ заявили о смене вех в политике США после прихода к власти Дональда Трампа.

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