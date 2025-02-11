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«Пожирают собственное детище»: Малофеев о призыве Маска закрыть «Радио Свобода»

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев поддержал закрытие в США Радио Свобода
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал призыв главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардера Илона Маска закрыть в стране «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) и «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

По мнению предпринимателя, заявление Маска «звучит символично».

«Когда Америка пожирает собственное пропагандистское детище, добрые православные люди могут только пожелать ей приятного аппетита», — сказал Малофеев.

9 февраля Маск на своей странице в X призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки», потому что «их больше никто не слушает». Он назвал эти СМИ «радикальными левыми сумасшедшими», которые «разговаривают сами с собой».

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, призыв Маска связан с тем, что указанные СМИ пропагандировали не внешнюю политику Соединенных Штатов, а идеологию ультралиберализма и работали против американских внутренних политических оппонентов.

Ранее Маск посмеялся над «независимыми СМИ», которые спонсировало USAID.

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