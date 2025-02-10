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В МИД оценили идею Маска закрыть СМИ, признанные в России иноагентами

Захарова оценила идею Маска закрыть «Радио свобода» и «Голос Америки»
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Призыв американского бизнесмена Илона Маска закрыть в США «Радио свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) и «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) связан с тем, что они пропагандировали не внешнюю политику Соединенных Штатов, а идеологию ультралиберализма и работали против американских внутренних политических оппонентов. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с корреспондентом kp.ru Александром Гамовым.

При этом дипломат отметила, что в реальности закрытие этих СМИ вряд ли произойдет.

«Думаю, пропагандистские ресурсы они оставляют. Только переформатируют под новые реалии», — сказала Захарова.

9 февраля глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск на своей странице в X призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки», потому что «их больше никто не слушает». Он назвал эти СМИ «радикальными левыми сумасшедшими», которые «разговаривают сами с собой».

Ранее Маск заявил о многомиллиардных выплатах США неустановленным лицам.

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