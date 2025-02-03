Шольц пригрозил Трампу в ответ на планы ввести пошлины на товары из ЕС

Шольц пообещал Трампу ответный удар на введение пошлин на товары из Евросоюза

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз может ввести собственные пошлины на товары из США в ответ на аналогичные угрозы президента Дональда Трампа. Его слова передает «Европейская правда».

По его словам, сегодня как Соединенные Штаты, так и Европа получают выгоду от торговли товарами и услугами. Если таможенная политика изменится, это станет плохим развитием событий для обеих сторон, указал Шольц.

Канцлер ФРГ заверил, что ЕС способен отреагировать на политику Трампа аналогичными мерами.

«Мы должны это сделать, и мы это сделаем», — заявил Шольц.

В свою очередь верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что потенциальная торговая война между США и Евросоюзом нанесет ущерб обеим сторонам и будет выгодна лишь Китаю.

Накануне Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны. Президент США считает, что его страна «была обворована практически всеми государствами мира».

Ранее стало известно, что Евросоюз обсудит защиту от России и Трампа.