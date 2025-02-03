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Шольц пригрозил Трампу в ответ на планы ввести пошлины на товары из ЕС

Шольц пообещал Трампу ответный удар на введение пошлин на товары из Евросоюза
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Fabian Sommer/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз может ввести собственные пошлины на товары из США в ответ на аналогичные угрозы президента Дональда Трампа. Его слова передает «Европейская правда».

По его словам, сегодня как Соединенные Штаты, так и Европа получают выгоду от торговли товарами и услугами. Если таможенная политика изменится, это станет плохим развитием событий для обеих сторон, указал Шольц.

Канцлер ФРГ заверил, что ЕС способен отреагировать на политику Трампа аналогичными мерами.

«Мы должны это сделать, и мы это сделаем», — заявил Шольц.

В свою очередь верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что потенциальная торговая война между США и Евросоюзом нанесет ущерб обеим сторонам и будет выгодна лишь Китаю.

Накануне Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны. Президент США считает, что его страна «была обворована практически всеми государствами мира».

Ранее стало известно, что Евросоюз обсудит защиту от России и Трампа.

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