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Шольц обвинил Фридриха Мерца в переменчивой позиции по Украине

Шольц: позиция лидера ХДС Фридриха Мерца по Украине слишком переменчива
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Annegret Hilse/Reuters

Лидер германского «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц имеет слишком переменчивую позицию по украинскому конфликту, чтобы претендовать на должность главы немецкого правительства, заявил действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге. Его цитирует ТАСС.

Шольц напомнил, что Мерц сначала хотел поставить Киеву ракеты Taurus, а затем внезапно перешел на более осторожную риторику, когда проходили выборы в Восточной Германии. Позднее лидер ХДС выдвинул Москве ультиматум, пригрозив поставить Taurus Украине, если РФ не согласится пойти на «определенные условия».

«Тот, кто в вопросах войны и мира говорит настолько безрассудные вещи, <...> тот не должен нести ответственность за безопасность Германии. Канцлер должен в сложные времена не терять самообладания», — высказался канцлер ФРГ.

При этом выступление Шольца сопровождалось громкими комментариями депутатов из числа оппозиции, которые обвиняли главу правительства в том, что он «ничего не сделал».

В ноябре 2024 года Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом политик заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Позже Мерц заявил, что никогда не ставил ультиматума Путину и отверг критику со стороны Шольца по поводу угроз в адрес ядерной державы.

Ранее в бундестаге отказались рассматривать запрос о дополнительной военной помощи Украине.

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