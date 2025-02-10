В парламенте ФРГ не будут рассматривать запрос о дополнительной военной помощи Киеву

В бундестаге не станут рассматривать запрос о военной помощи Украине на €3 млрд

Бюджетный комитет парламента ФРГ отказался проводить по запросу Свободной демократической партии (СвДП) чрезвычайное заседание, на котором должно было обсуждаться оказание дополнительной военной помощи Украине на €3 млрд. Об этом депутат бундестага от фракции СвДП Отто Фрике заявил информационному агентству DPA.

Фрике считает такой отказ результатом позиции председателя парламента Бербель Бас, которая «поставила собственную партийную принадлежность выше своего поста» и не выполнила решение бундестага немедленно принять в бюджетном комитете решение о дополнительной помощи Киеву. Он назвал отказ в просьбе провести чрезвычайное заседание крайне необычным шагом.

По словам Фрике, глава бундестага действует в интересах канцлера Олафа Шольца, ранее давшего понять, что не стоит рассчитывает на принятие решения о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи до досрочных парламентских выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля.

31 января бундестаг проголосовал за предложение СвДП о помощи Украине в размере €3 млрд.

Ранее Шольц высказался о членстве Украины в НАТО.