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Трамп раскрыл, когда будут введены пошлины против ЕС

Трамп заявил, что пошлины на товары из ЕС будут введены в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны. Его слова передает «Би-би-си».

«Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не принимают, а мы принимаем от них все – от миллионов автомобилей до огромного количества продовольствия и сельхозпродукции», — указал Трамп.

По его словам, конкретный график введения пошлин отсутствует, однако «это произойдет очень скоро». Президент США считает, что его страна «была обворована практически всеми государствами мира». Соединенными Штатами просто пользовались, считает он.

До этого телеканал Sky News писал, что введение торговых пошлин против Мексики, Канады и Китая может стать лишь первым экспансионистским шагом президента США Дональда Трампа, поскольку он действительно выполняет обещания, данные во время предвыборной кампании. Трамп может захватить Канаду и Гренландию, считают авторы материала.

Ранее в Совфеде раскрыли, чем обернутся тарифные войны и угрозы санкциями от Трампа.

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