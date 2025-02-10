В МИД РФ назвали возможную основу для переговоров по Украине

Основой для будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.
Он уточнил, что это наработки касательно нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещения на территории республики иностранных баз и войск при учете реалий «на земле» и позиций, озвученных президентом России Владимиром Путиным в июне прошлого года.
Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.
8 февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа и сколько всего у него было контактов с Путиным. Ключевой темой обсуждения стал украинский конфликт. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.
Ранее американские журналисты заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.