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В МИД РФ назвали возможную основу для переговоров по Украине

МИД РФ: основой для контактов по Украине может быть ее безъядерный статус
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MFA Russia/Global Look Press

Основой для будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

Он уточнил, что это наработки касательно нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещения на территории республики иностранных баз и войск при учете реалий «на земле» и позиций, озвученных президентом России Владимиром Путиным в июне прошлого года.

Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

8 февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа и сколько всего у него было контактов с Путиным. Ключевой темой обсуждения стал украинский конфликт. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Ранее американские журналисты заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.

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