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В Литве обвинили в подорожании электроэнергии погоду и отсутствие импорта

Поцюс: электричество в Литве подорожало из-за проблем с импортом и холодов
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Ints Kalnins/Reuters

В Литве из-за морозной погоды, а также проблем с импортом из Скандинавии и отключенного соединения между Эстонией и Финляндией EstLink2 подорожало электричество. Об этом на национальном радио LRT рассказал председатель государственного совета Литвы по регулированию в сфере энергетики Ренатас Поцюс.

«Повышение стоимости электроэнергии на бирже Nord Pool связано не с синхронизацией электросетей стран Балтии с ЕС, что было чисто технической мерой, а с комплексом других причин: погодой, которая не благоприятствует производству электроэнергии на ветровых и солнечных установках, ростом потребления из-за морозов, отсутствием импорта более дешевой энергии из Скандинавии, не работает соединение между Эстонией и Финляндией EstLink2», — прокомментировал Поцюс.

По его словам, синхронизация с Евросоюзом на стоимость ресурса почти не повлияла, разница составила около 1%.

9 февраля стало известно, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из единой системы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). До этого сообщалось, что тестирование автономной работы электросетей стран Балтии показывает их готовность к синхронизации через Литву и Польшу с Евросоюзом.

Страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и еще в 2023 году договорились выйти из нее.

Ранее эстонцы начали скупать электрогенераторы перед отключением энергосистемы от России.

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